Le 3e but de l’OM qui a scellé le sort de Shakhtar Donetsk, est offert par le capitaine des « Fauves de Bas-Oubangui », Geoffrey Kondogbia. Après un match nul lors de la phase aller, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur sa pelouse ce 22 février 2024. L’équipe s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en battant Shakhtar Donetsk (3 – 1).

L’OM ce jeudi 22 février 2024, est mené au score au début de la rencontre. L’équipe a réussi, à renverser la situation grâce à Aubameyang, Sarr et Kondogbia. Le 3e but de l’OM intervenu à la 81e minute, a été un coup de grâce. Ce but offert par Geoffrey Kondogbia, a réussi à conforter la victoire de l’OM sur Shakhtar Donetsk à domicile.

PUBLICITÉ

Le troisième but du Centrafricain, est parti sur un coup franc excentré du côté droit. Le ballon est ensuite, dévié de la tête vers Kondogbia. Le Centrafricain, reprend sans contrôle du pied droit ce ballon et il arrive, à le loger au fond de la lucarne adverse. Une très belle prestation pour ce milieu de terrain offensif qui, a joué en donnant le meilleur de lui-même ce 22 février 2024 sur les pelouses.

Ce but de Kondogbia, lui permet de prendre progressivement ses marques au sein de l’Olympique de Marseille. C’est au mois de juin 2023, que le club avait officialisé l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain Centrafricain de 30 ans, s’est engagé jusqu’en 2027 avec l’OM. Depuis son arrivée au sein du club, Geoffrey Kondogbia a déjà cumulé 23 matchs joués avec 18 titularisations.

Après avoir été formé au suse, Geoffrey Kondogbia signe son premier contrat professionnel en avril 2010. Il a ensuite, enchainé divers contrats professionnels avant de rejoindre l’OM. Il a aussi, joué dans la sélection nationale France Espoirs avant de rejoindre les « Fauves de Bas-Oubangui » de la Centrafrique en 2018. Il totalise au sein de la sélection Centrafricaine 13 titularisations avec 3 buts marqués à son actif.