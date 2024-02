Finalistes de la CAN 2023, les Super Eagles du Nigeria ont été agréablement surpris par Bola Tinubu, le président de la République. Ce dernier a offert à chaque joueur un appartement et une parcelle dans la région d’Abuja.

Bola Tinubu gratifie les Super Eagles d’appartements et de terrains

Après leur défaite en finale face aux Eléphants de Côte d’Ivoire, les Super Eagles ont été reçus ce mardi 13 février par le président Bola Tinubu à Abuja. À l’occasion, l’actuel homme fort du Nigéria a félicité ses ambassadeurs à la CAN 2023 pour leur performance, car ils n’étaient pas attendus à ce niveau de la compétition. « Vous avez été déterminés. Nous saluons cette résilience. Vous avez remonté le moral et avez rendu fier tout le peuple. Vous nous avez fait sourire en tant que Nigérians », a d’abord fait savoir Bola Tinubu.

Selon le président de la République fédérale du Nigeria, le fait d’avoir perdu en finale ne devrait pas abattre ni les joueurs ni le peuple nigérian. Cela devrait être une source de motivation pour redoubler d’efforts et revenir plus grand lors des prochaines échéances qui s’annoncent déjà. Car, ce n’est que dans l’union sous le drapeau vert-blanc-vert symbole de résilience, de joie, d’espoir, de devoir et d’amour, que de grandes choses pourront être réalisées.

Ainsi, pour exprimer sa reconnaissance et celle du peuple nigérian tout entier aux vaillants joueurs au parcours sans faute jusqu’en finale, le premier citoyen du pays a annoncé une bonne nouvelle. Le chef de l’État a d’abord élevé chaque joueur au rang de la croix de l’Ordre du Niger, une des distinctions les plus prestigieuses du pays. Ensuite, Bola Tinubu a, au nom de l’État Nigérian, offert un appartenant et un terrain dans la région d’Abuja à chaque Super Eagles.