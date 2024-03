La chanteuse ivoirienne, Mathey a reçu il y a quelques semaines un Disque d’Or en France grâce à son titre ‘’Ameyatchi’’, sorti en 1997 et repris sous le titre ‘’All For U’’, par les artistes King Serenity, Locko et Sergio Alejandro. Dans une vidéo postée sur la toile, elle a remercié les mélomanes pour cette distinction.

Mathey adresse ses remerciements aux mélomanes pour son Disque d’Or

La joie, le bonheur et la gloire a visité depuis le vendredi 15 mars dernier la vie de la chanteuse ivoirienne, Mathey, installée en France. Sa célébrissime chanson intitulée ‘’Ameyatchi’’, sortie il y a 27 ans a reçu un Disque d’Or avec la reprise par les artistes King Serenity, Locko et Sergio Alejandro, avec comme titre ‘’All For U’’.

Sur les réseaux sociaux, les nombreux mélomanes ivoiriens et étrangers ont félicité et encouragé l’artiste ivoirienne pour cette distinction même si elle est tardive pour cette chanson à succès. Depuis qu’elle a été honorée par ce Disque d’Or, Mathey n’avait pas jusque-là pris la parole.

Dans une vidéo postée le dimanche 24 mars sur sa page Facebook, la chanteuse a bien voulu adresser ses remerciements à tous les mélomanes et à toutes les personnes qui ont contribué à ce qu’elle reçoive ce Disque d’Or. ‘’Je dis merci à Tik-Tok, Sonia Marack, à l’île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, le Brésil, à la Côte d’Ivoire et à la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck pour votre soutien’’, dit-elle. La vidéo a même été accompagnée d’une publication dans laquelle elle dit également ceci : ‘’Merci infiniment mes amis et merci au bon Dieu pour les merveilles qu’il fait pour nous. Ce Disque d’or que j’ai reçu, c’est grâce à vous, vos conseils, vos encouragements, tout ce que vous faites pour me rendre heureuse. Que le bon Dieu veille sur nous et nous comble de joie encore et encore. Bisous’’.

Par ailleurs, Mathey n’a pas manqué de dédier son Disque d’Or à sa mère décédée au début du mois de janvier et à toutes les femmes fortes à qui elle leur demande de toujours avoir de l’espoir et continuer à se battre. L’artiste Afro-Zouk a terminé son message dans cette vidéo en fredonnant la chanson à succès ‘’Ameyatchi’’.