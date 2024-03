Au Mali, pour vaincre la crise énergétique, la junte au pouvoir devra trouver 309 milliards de francs CFA, estime Énergie du Mali (EDM).

Mali : 309 milliards de francs CFA pour vaincre la crise énergétique

Les besoins en électricité du Mali sont énormes. Dans le même temps, le pays souffre de faible niveau d’investissement dans le secteur accompagné d’une hausse de la demande d’électricité liée à l’évolution démographique.

« Pendant le mois de ramadan, il y aura un plan détaillé de délestage pour permettre aux usagers de mieux s’organiser. Depuis janvier 2024, l’Etat a mobilisé 42 millions de litres dont 28 millions seront disponibles pour la couverture du mois de Ramadan. Pour l’année 2024, en couvrant la demande à 100 %, il nous faudrait 500 millions de litres de combustibles pour 309 milliards de FCFA », avait confié Abdoulaye Djibril Diallo, le directeur général d’Énergie du Mali début mars 2024.

Le patron d’EDM a aussi reconnu que sans l’appui constant de l’Etat, sa structure ne serait pas en mesure d’assurer le service. « Nous allons poursuivre l’amélioration de la gouvernance. A EDM, nous sommes engagés à vous servir. Nous sommes engagés à servir notre pays à travers l’amélioration du service de l’électricité. Rien ne sera épargné pour améliorer le service », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Par ailleurs, l’EDM entend poursuivre ses efforts engagés à court terme pour la restructuration de la dette bancaire ; l’amélioration de la gouvernance ; la diminution des charges ; la revalorisation et mobilisation de l’expertise locale ; la digitalisation des services ; le renforcement des capacités afin de compter davantage sur leurs propres forces et talents ; la réalisation des projets structurants de Production Transport et Distribution ; l’Inversion de l’évolution du mix par la mobilisation des énergies renouvelables : solaire, hydroélectricité, Eolienne ; la révision de la politique tarifaire afin de rétablir l’équilibre financier du secteur et permettre son expansion ; et la poursuite de l’extension de la desserte pour un plus grand accès à l’électricité au Mali.