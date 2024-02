Grand P a passé des moments agréables avec des anciennes gloires du football français et guinéens. Il était l’un des invités de marque du match de gala en Guinée entre le Variété Club de France et Les Légendes du Syli National au stade Petit Sory de Nongo. Il a reçu à cette occasion des maillots dédicacés dont celui du père de Kylian Mbappé.

Grand P heureux de recevoir un maillot de Mbappé

Un parterre d’anciens internationaux footballeurs français et guinéens se sont retrouvés le mardi 27 février dans le cadre d’un match de gala entre le Variété Club de France et Les Légendes du Syli National au stade Petit Sory de Nongo. Parmi les anciennes célébrités du ballon rond, il y avait Christian Karembeu, Robert Pirès, Mamadou Sakho et le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé.

L’arrivée de ces personnalités du football ainsi que les Ambassadeurs de France en Guinée et en Sierra Leone, a visiblement rendu très heureuse la star guinéenne Grand P. Ce dernier s’est déplacé en personne pour aller leur réserver un chaleureux accueil à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Il a partagé ces moments de bonheur et d’enthousiasme sur sa page Facebook avec des photos aux côtés de ces diplomates et stars mondiales du football à l’aéroport à travers des publications. ‘’Déjà à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré pour accueillir les légendes. Merci, Son Excellence M. L’ambassadeur de la France en Guinée et en Sierra Leone pour la considération’’, a-t-il écrit. L’instant le plus extraordinaire pour Grand P est d’avoir reçu en cadeau un maillot du papa de Kylian Mbappé floqué du numéro 10 lorsqu’il était avec les Lions Indomptables du Cameroun tout en lui adressant ses remerciements : ‘’C’est un devoir, M. Mbappé’’. Ainsi que plusieurs autres dédicacés des anciennes gloires du football.