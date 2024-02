Le guinéen Grand P qui fait partie aussi du cercle d’artistes proches du Roi 12-12 s’est invité dans le clash amené par le Père Daloa. Le chanteur a donné son avis de manière claire sur sa page Facebook avec un message de soutien au Roi 12-12.

PUBLICITÉ

Grand P apporte son soutien au Roi 12-12

Les internautes l’avaient un temps soit peu oublié avant et pendant le déroulement de la ‘’CAN de l’hospitalité’’, en Côte d’Ivoire. Celui jouait les pitres sur les réseaux sociaux, même si le mot n’est pas trop fort, le Père Daloa, a fait une réapparition plus que fracassante. Il a porté une estocade sur le richissime homme d’affaires malien, le Roi 12-12. Le retour sur la blogosphère de celui qui est basé dans la commune d’Anyama au nord du grand Abidjan est qualifié de la mauvaise des manières.

L’un des farouches partisans du Roi 12-12, Apoutchou National est le premier qui a sonné l’alerte en interpellant le Père Daloa dans un direct sur sa page Facebook. L’influenceur-chanteur a réitéré son ras-le-bol contre celui qui a été révélé par la toile sur le plateau de l’émission ‘’Willy à Midi’’, le mercredi 14 février sur Life TV.

Quelques heures avant, la star guinéenne, Grand P se prononçait sur le sujet avec un message sur sa page Facebook qui en dit long sur son soutien au Roi 12-12. Le ‘’chéri’’ de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao dans sa publication plaint le comportement du Père Daloa et prend fait et cause l’homme d’affaires malien. ‘’Les plus grands bienfaiteurs sont souvent récompensés d’ingratitude. Sa majesté Roi 12 12, merci’’, écrit-il.