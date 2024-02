Guillaume Soro est très affecté par le décès de monseigneur Ahouanan. L’ex-président de l’Assemblée nationale a salué la mémoire du disparu.

Guillaume Soro salue la mémoire de monseigneur Ahouanan

Communiqué suite au rappel à Dieu de Mgr Paul Siméon AHOUANAN

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Mgr Paul Siméon AHOUANAN Djro, notre vénéré Père Archevêque. En ce moment de deuil, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à toute la communauté catholique de Côte d’Ivoire.

Mgr Paul Siméon AHOUANAN Djro restera gravé dans nos cœurs et nos mémoires pour son dévouement inébranlable envers l’Église et les enseignements du Christ. Son engagement sans faille envers les valeurs de compassion, d’amour et de paix a été une source d’inspiration pour nous tous. En tant qu’ancien séminariste, je comprends l’importance de la foi et de la spiritualité dans nos vies, et Mgr AHOUANAN a été un exemple éloquent de piété et de dévotion.

Sa rectitude morale et son grand attachement aux valeurs spirituelles ont laissé une empreinte indélébile sur notre communauté. Sa bienveillance envers les plus vulnérables et son souci constant du bien-être de tous ont fait de lui un leader respecté et admiré, non seulement au sein de l’Église, mais également dans toute la société ivoirienne.

En ces moments difficiles, je prie pour que le Seigneur, vainqueur de la mort, accueille notre cher Père Archevêque dans sa lumière éternelle et lui accorde la paix céleste qu’il mérite amplement. Que son héritage de foi, d’amour et de service désintéressé continue d’inspirer et de guider ceux d’entre nous qui restons pour perpétuer son œuvre et poursuivre sa mission au service de Dieu et de nos frères et sœurs.

Que son âme repose en paix.

Guillaume Kigbafori Soro