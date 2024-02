La star du Paris Saint-Germain – PSG, Kylian Mbappé, a décidé de quitter le club de la capitale. Il l’a annoncé au président du club Nasser Al-Kelaifi.

PUBLICITÉ

Kylian Mbappé annonce son départ du PSG

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la fin s’approche. Le capitaine de l’équipe de France ne veut plus prolonger avec le club de la capitale. Il a fait savoir mardi à son président, Nasser Al-Khelaïfi son intention de partir à la fin de la saison. Dans les prochains jours, le joueur et le club de la capitale vont officialiser la décision au public.

Même si son point de chute n’est pas encore officiel, tous les feux sont verts pour que Kylian Mbappé dépose ses valises au sein de la Maison-Blanche. Ainsi, sauf retournement de dernière minute, le champion du monde 2018 va retrouver ses coéquipiers en sélection, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, dans le vestiaire du Real Madrid. Dans ce club, il aura la chance de soulever le trophée de la Ligue des champions qu’il a tant voulu.