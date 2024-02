Le rappeur français, Booba s’est résolu à faire son retour sur la scène musicale Hip-hop qu’il a abandonné pendant environ trois ans pour d’autres business. Effectivement, cela lui manquait et depuis le vendredi 9 février, Kopp a mis en ligne ‘’Ad Vitam AEternam’’. Et pour aller encore plus loin, le rappeur s’est lié avec Sony Music avec à la clef un gros pactole.

Booba signe son retour avec une grosse signature avec Sony Music

Le Duc de Boulogne avait rassuré tous ses fans en 2021 qu’il n’allait plus sortir de projets musicaux. Mais trois ans après, le boss du label 92i a retourné sa veste à la surprise générale de tous ses fans. Et c’est le vendredi 9 février dernier qu’il a lancé en ligne son dernier ‘’bébé’’ musical baptisé de façon énigmatique ‘’Ad Vitam AEternam’’. Cette sortie discographique de Kopp ne s’est pas fait de la plus belle des manières.

PUBLICITÉ

Le rappeur français installé à Miami comme à ses habitudes s’est attaqué à ses cibles préférées que sont ses autres collègues artistes français. ‘’Par contre on est venu pour #abattrelennemi’’, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Les ennemis de B20 sont connus comme Gims et Damso. La liste n’est pas exhaustive et il aime bien en rire.

Mais, le plus intéressant dans tout cela, c’est que le retour sur la scène musicale de Booba s’est fait de façon extraordinaire avec une grosse maison de production internationale. Il a signé le mardi 13 février avec la grande boîte Sony Music un contrat mirobolant de 3 millions d’euros soit 1 971 545 647,50 de Francs CFA. L’enfant du 92ème Arrondissement à Paris est revenu prendre son trône en quelque sorte en signant ce gros pactole avec cette grande firme musicale mondiale. Cela dit, ses fans vont à présent se préparer à recevoir sur des scènes le Duc de Boulogne pour des concerts.