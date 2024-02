Le récent morceau « I love you » de Daju et Tayc fait un clin d’œil à la Côte d’Ivoire. Les deux artistes français rendent un hommage vibrant à ce pays qui les a visiblement inspirés sur ce tube. Ils arrivent à transmettre avec aisance toute sa tendresse qu’ils ont ressentie en terre ivoire et l’accueil chaleureux des habitants.

« I love you » de Daju et Tayc

Dans cette ballade enchanteresse, Daju et Tayc célèbrent l’amour dans toute sa splendeur, mais ils parviennent à retranscrire, par le lexique ivoirien, la chaleur, l’attachement et le désir de s’amuser qui caractérisent la culture ivoirienne.

Leur immersion en Côte d’Ivoire leur a permis de partager des moments riches en émotions avec la population locale, tout en découvrant une culture qui leur était jusque-là méconnue en France. Sous le charme envoûtant de ce pays bordé par 5 voisins (Libéria, Guinée, Mali, Burkina Faso et Ghana), donc carrefour de la culture en Afrique de l’Ouest, ils ont rapidement adopté le langage ivoirien, réputé pour son expressivité.

Dans « I love you », on découvre l’utilisation du terme « oh » qui, dans le langage ivoirien nouchi, signifie « beaucoup ». Cette touche d’originalité confère à la chanson une aura unique et culte. En intégrant des expressions telles que « est déjа calé », qui expriment l’idée que l’issue est déjà connue, Daju et Tayc ajoutent une dimension lexique singulière à leur musique, prenant ainsi le pas sur leurs homologues français grâce à l’expérience auditive mémorable qu’ils proposent.

Lors de leur concert mi-février 2024 pour la sortie de l’album, l’influence de la Côte d’Ivoire était palpable à l’Accor Arena. Leurs fans étaient « enjaillés » à l’idée de pouvoir nommer « un chagrin d’amour » « Goumin ». Tu peux difficilement faire plus court !

Les fans ont été curieux d’en apprendre davantage sur le sens des expressions utilisées dans « I love You », une redirection vers la Côte d’Ivoire.

En choisissant d’incorporer le parler français ivoirien dans leur chanson, Daju et Tayc contribuent à propulser un peu plus la musique ivoirienne sur la scène internationale. Ils rejoignent dans cette démarche Team Sir et la Team Paiya du hit « Coup du Marteau », hymne officieux de la CAN 2023 organisée en Côte d’Ivoire.

Avec cette mise à l’honneur de la Côte d’Ivoire par Daju et Tayc, qui jouent ici un rôle prépondérant dans la promotion de la destination Ivoire, le ministère du Tourisme ivoirien leur en doit une.

Comme « I love you », « Coup du Marteau » représente un véritable joyau de la culture ivoirienne. En diffusant ces chansons à travers le monde, le lexique ivoirien devient ainsi une vitrine pour la diversité et la richesse de cette culture.

Bravo aux artistes pour cette contribution inestimable, la Côte d’Ivoire leur en est reconnaissante.

Découvrez la chanson « I love you » de Daju et Tayc + ses paroles

Lisez « I love you »

Paroles de la chanson I love you par Dadju & Tayc [Dadju & Tayc]

Oh, oh, ah

Taykee de Taykee

[Dadju & Tayc]

Et si je te dis que je t’aime

Tu dois me répondre que tu m’aimes

C’est tellement simple

Un peau comme un plus un font deux

Et si tu me dis que tu m’aimes

Je te répondrai que je t’aime, non

Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux (Oh, let’s go)

[Tayc, Dadju]

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

[Dadju & Tayc]

Je vais casser toutes mes montres

Peu importe ce que зa va me couter, oh

Quand j’aime le temps doit pas s’écouler, oh

Et depuis que toi c’est moi

J’ai tout oublié du passé, oh, ma chérie

Dis moi oщ tu t’étais cachée, oh

Oh, pourquoi j’ai mal, mal

Pourquoi je suis blessé, oh

J’ai demandé а Dieu de nous séparer mais il n’veut pas m’exaucer, oh

Oh, c’est lui qui sait et son plan est déjà calé, oh

Donc si c’est pour toi c’est avec la joie que je vais pleurer, oh

[Dadju & Tayc]

Et si je te dis que je t’aime

Tu dois me répondre que tu m’aimes

C’est tellement simple

Un peau comme un plus un font deux

Et si tu me dis que tu m’aimes

Je te répondrai que je t’aime, non

Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux (Oh, let’s go)

[Tayc, Dadju]

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

[Dadju & Tayc]

Et si la foudre frappe une seconde

L’amour lui n’peut pas finir

Laisse moi guérir de tous tes bobos ma chérie

Je n’peux plus souffrir

Souffrance même cherche а te fuir écoute ma poitrine mon coeur а des choses а te dire, hmm

Allez donne tes larmes, oh donne tes cris

Tout ce qu’ils t’ont fait on va oublier

Prends moi cadeau, fais moi oublier mon goumin

Allez prends moi tout, garde le pour toi, eh

Et si le ciel me rappelle c’est devant toi que je veux fermer les yeux

[Tayc, Dadju]

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup, my baby)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (Baby, I love you, eh)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup, my baby)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh