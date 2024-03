Le sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal Aliou Cissé est revenu sur le match de huitième de finale de la CAN 2023 ayant opposé le Sénégal à la Côte d’Ivoire. Au détour de la conférence de presse d’annonce de la liste des joueurs pour les rencontres de la trêve internationale de mars 2024, ce dernier donné son avis sur la qualité de l’arbitrage et surtout sur les sanctions « sélectives » de la CAF.

Aliou Cissé désapprouve l’arbitrage et les sanctions du match Sénégal vs Côte d’Ivoire

Pour le sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal, l’arbitrage est un véritable problème sur lequel les coachs africains ont commencé par sensibiliser depuis des années. Aliou Cissé a indiqué que ces sujets ont déjà été abordés à plusieurs reprises, mais rien n’est malheureusement fait par la Confédération africaine de football – CAF.

En ce qui concerne les sanctions prises à l’encontre de Krépin Diatta et de la fédération, le technicien sénégalais pense que ç’aurait été mieux de sanctionner carrément toute l’équipe. À en croire le patron des Lions de la Téranga, si on veut réellement évoluer en Afrique, il va falloir être beaucoup plus attentif sur les détails qui peuvent changer le cours d’un match.

« Nous avons déjà abordé ce sujet plusieurs fois, mais rien ne change. Comment comprendre que l’arbitre n’ait pas pu siffler ce penalty ? Pourquoi il n’a pas consulté la VAR ? On sanctionne Krépin Diatta, mais pourquoi on ne nous sanctionnerait pas tous, y compris moi, et toute l’équipe du Sénégal carrément ? Il est temps que cela cesse. Si nous voulons progresser, tout le monde doit évoluer », a laissé entendre Aliou Cissé tout en colère.