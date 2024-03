La Fédération ivoirienne de football – FIF a présenté le trophée de la CAN 2023 remportée par les Éléphants de Côte d’Ivoire, aux acteurs du football du pays. À l’occasion, le président de l’instance faîtière du football ivoirien a remis une enveloppe contenant un montant d’environ un milliard de FCFA aux acteurs du football.

La FIF donne près d’un milliard franc CFA aux acteurs du football en Côte d’Ivoire

Lors de rencontre de la Fédération ivoirienne de football – FIF avec les acteurs du football ivoirien mercredi dernier. Une rencontre au cours de laquelle, le président Idriss Diallo a présenté le trophée de la CAN 2023 remportée par les Éléphants aux acteurs du football ivoirien. La première autorité de la faîtière du football en Côte d’Ivoire en a également profité pour remettre une enveloppe de 967,5 millions de F CFA aux acteurs du football ivoirien.

En effet, dans les sous remis aux acteurs du foot, ce sont les clubs de football amateur qui ont pris la grosse part. Ces derniers ont perçu 757 millions de F CFA. Ensuite, les clubs de football professionnel, à savoir les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 vont se partager un montant de 200 millions de FCFA. Les différents partenaires n’ont été laissés pour compte. Ainsi, dans son élan d’accompagnement, la FIF a appuyé les commissions permanentes à hauteur de 40 millions FCFA. Et 12, 5 millions FCFA pour les commissions indépendantes.

Aussi, les cinq groupements d’intérêt ont reçu un montant de 25 millions FCFA. 07 millions FCFA pour les commissaires aux matchs. Les journalistes sportifs bénéficient bel et bien de l’appui de la FIF. Une somme de 5 millions FCFA leur a été octroyé.

À travers cet acte, le président de la Fédération a appelé tous acteurs du football à plus de rigueur dans le travail. Il a également invité les uns et les autres à rester unis et solidaires afin de mieux relever les défis qui se dresseront devant chacun. Idriss Diallo n’a pas manqué de souhaiter que le trophée remporté par la Côte d’Ivoire soit un symbole de réconciliation de tous les acteurs du sport roi dans le pays. Toute chose que Mamadou Soumahoro, premier responsable de la Conférence des présidents de fédérations sportives de Côte d’Ivoire – CONAFES-CI, a trouvé juste. Ce dernier a au nom de ses pairs, exprimé sa gratitude au FIF.