Un procès contre Joseph Kony est programmé le 15 octobre 2024. La décision est prise le 04 mars 2024, par la Chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale (CPI) à la Haye au Pays-Bas. D’après cette procédure de confirmation des charges en l’absence du suspect, « l’affaire pourra passer au procès que si l’accusé est présent devant la Chambre de première instance », indique le communiqué de la CPI.

Cette procédure exceptionnelle déclenchée par la CPI sert explicitement, « à accélérer l’affaire contre un suspect introuvable ». Et pour soutenir cette procédure, le Bureau du Procureur de la CPI avait indiqué, que toutes les mesures raisonnables pour informer Joseph Kony « des charges à son encontre, telles qu’exposées dans le document contenant les charges, ont été prises », indique le communiqué de la Cour.

Les moyens utilisés afin d’informer Joseph Kony sont respectivement, « des campagnes médiatiques à grande échelle en acholi et en anglais, tant en Ouganda que dans les pays voisins », précise la CPI. Il s’agit aussi, « des activités visant à échanger avec des parties prenantes et les communautés concernées » par les exactions de la LRA.

Les personnes cibles de cette campagne sont, « des dirigeants religieux et culturels, des acteurs de la société civile, des groupes de victimes et des dirigeants du gouvernement local », indique la CPI. La Cour a aussi, organisé « des réunions auxquelles ont assisté des membres du clan et d’autres personnes proches du suspect », indique le communiqué de la CPI.

Joseph Kony, à la tête de l’Armée de Resistance du Seigneur (LRA), « est suspecté de 12 chefs de crimes contre l’humanité », selon la CPI. Et ces exactions sont principalement, des meurtres, la réduction en esclavage, l’esclavage sexuel, le viol et, des « actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique », explique le communiqué de la CPI.

En parallèle, le suspect est aussi poursuivi pour « 21 chefs de crimes de guerre », selon la CPI. Ce sont principalement, des « traitements cruels à l’encontre de civils » et, le fait « de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile » avec, des pillages et des encouragements au viol et à l’enrôlement forcé d’enfants, explique le communiqué de la CPI.

Tous ces crimes sont commis par LRA, en Ouganda, en République Démocratique du Congo, au Soudan et en Centrafrique. Et selon un rapport de l’ONU de 2013, Joseph Kony et la LRA ont tué plus de 100 000 personnes, enlevé entre 60 000 à 100 000 enfants et, provoqué le déplacement de 2,5 millions de personnes en Afrique Centrale.

Les tueries et les mutilations font partie de la stratégie de terreur de la LRA. Cette stratégie, vise à dissuader les survivants de coopérer avec l’armée ougandaise ou les autres armées nationales impliquées dans la lutte contre le groupe rebelle. C’est le 8 juillet 2005, qu’un mandat d’arrêt international est lancé sous scellé, contre Joseph Kony. Son procès est très attendu par de milliers de victimes en Afrique Centrale y compris en Centrafrique.