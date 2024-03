Le président actuel du Rwanda, Paul Kagame, a été désigné candidat à l’élection présidentielle qui se tiendra le 15 juillet 2024.

Paul Kagame s’annonce pour la présidentielle prochaine

Kagame, qui est au pouvoir depuis 2000, a été réélu en 2010 et en 2017. Son parti, le Front patriotique rwandais (FPR), a salué sa candidature et a exprimé sa confiance en sa capacité à continuer de diriger le pays sur la voie du progrès et du développement.

En effet, Kagame a été crédité pour avoir mené le Rwanda vers une période de stabilité politique et économique depuis sa prise de pouvoir après le génocide de 1994. À cet effet, Paul Kagame, qui est actuellement à la tête du Rwanda, se présente pour un quatrième mandat présidentiel. La désignation de sa candidature par le Front patriotique rwandais (FPR), le parti au pouvoir, souligne la continuité de son leadership dans le pays.

Par ailleurs, la situation politique au Rwanda a été marquée par plusieurs développements au fil des ans, et la candidature de Kagame suscite généralement des discussions sur la stabilité politique et les perspectives d’avenir du pays. Les élections présidentielles prévues pour le 15 juillet seront un moment crucial pour la démocratie au Rwanda, et l’issue de ces élections influencera la direction future du pays.