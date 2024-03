Le Burkina Faso a pris des mesures significatives pour transformer localement sa production cotonnière. La décision de s’opposer à l’exportation des produits bruts en faveur de la création d’usines de transformation locale témoigne d’une vision stratégique axée sur la valorisation des matières premières et la création d’emplois.

Transformation locale du coton : la BOAD aux côtés du Burkina Faso

En effet, le financement substantiel de 29 milliards de F CFA alloué par la Banque Ouest africaine de développement (BOAD) jouera un rôle essentiel dans la concrétisation de ce projet ambitieux.

À cet effet, les deux prêts accordés, l’un pour l’achat et la transformation de coton graine en coton fibre, et l’autre pour la production d’engrais à partir des phosphates, contribueront à renforcer les capacités locales dans le secteur. En réalité, la diversification des activités, en passant de la production de coton à la transformation industrielle et à la production d’engrais, offre des opportunités économiques considérables.

En plus de créer de l’emploi, cette démarche contribuera probablement à stimuler l’économie locale, à améliorer la valeur ajoutée des produits et à renforcer la résilience du pays face aux défis économiques et sécuritaires. En dépit, cette initiative ne serrait sans impacts positifs sur le développement économique et social du Burkina Faso.