Le Rwanda et le Portugal témoignent leur volonté inflexible pour le développement de leur pays. Une initiative qui vise à consolider et à sauvegarder les liens coopératifs entre les deux nations.

Diplomatie : le Rwanda et le Portugal mettent en étoile leur relation

L’approfondissement des liens entre le Rwanda et le Portugal, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’investissement, du commerce, de la sécurité et de la défense, reflète une volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale.

En effet, la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères témoigne de l’importance accordée à cette collaboration, mettant en avant les intérêts et les préoccupations partagés.

À cet effet, les discussions sur des questions régionales et internationales telles que la situation en République centrafricaine, dans les Grands Lacs et la crise à Cabo Delgado démontrent la volonté des deux nations de s’engager ensemble sur des enjeux mondiaux et régionaux.

PUBLICITÉ

En clair, la visite du ministre portugais, qui a eu l’opportunité de rencontrer d’autres autorités rwandaises et de visiter des projets soutenus par l’Union européenne impliquant des entreprises portugaises dans le cadre du Global Gateway, témoigne également d’une collaboration plus large et de la participation active du Portugal dans des initiatives de développement.

En réalité, les relations diplomatiques qui remontent à 1976, avec leur établissement formel, prouve une base solide pour le renforcement continu des liens politiques, économiques et culturels entre le Rwanda et le Portugal. Ces efforts conjoints contribuent à créer un partenariat plus robuste et à promouvoir le développement mutuel des deux nations.