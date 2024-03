Le monde de la boxe en deuil. Besar Nimani, ancien champion des poids super-welters et figure respectée dans le monde du sport, a été sauvagement assassiné à l’âge de 38 ans à la sortie d’un restaurant à Bielefeld, en Allemagne.

Le boxeur allemand Besar Nimani tué par balles

Né au Kosovo en 1985, Besar Nimani avait trouvé refuge en Allemagne pendant la guerre au Kosovo. Il avait réussi à se faire un nom en tant que boxeur professionnel, remportant le titre IBF européen des super-welters en 2012. Sa carrière était marquée par un bilan impressionnant de 26 victoires, 1 défaite et 22 KO.

En effet, le drame s’est déroulé vers 18 heures lorsqu’un groupe d’individus a ouvert le feu sur Nimani à la sortie d’un restaurant. La police a été alertée et a immédiatement lancé une enquête pour retrouver les auteurs de cette attaque choquante.

Sa mort soudaine a plongé la communauté de la boxe dans le deuil, et de nombreux fans ainsi que des athlètes expriment leur choc et leur tristesse. La tragédie met également en lumière les dangers auxquels les personnalités publiques peuvent être confrontées, même après leur retraite sportive. Pour rappel, les autorités locales travaillent activement pour résoudre ce crime odieux et rendre justice à Besar Nimani.