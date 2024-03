La chroniqueuse ivoirienne, Cassandra Assamoi a fait une grosse révélation sur le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Debordo Leekunfa. A l’émission ‘’Accusé(e), Levez-vous’’, sur Trace FM, elle a avoué qu’elle a vécu une belle histoire avec Debordo Leekunfa.

Cassandra Assamoi : « C’était mon chéri et j’étais fan de lui’’

Il a fait parler de lui il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. En s’attaquant au lead-vocal du groupe Magic System, A’Salfo, le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Debordo Leekunfa a eu la foudre sur lui par de nombreux internautes et de personnalités publiques ivoiriennes.Toutes ces personnes n’ont pas approuvé la sortie virulente du Maîtré-Maîtré contre le chanteur Zouglou.

Terré dans un silence pour le moment, Debordo Leekunfa est au centre d’une révélation d’une chroniqueuse ivoirienne actuellement sur la toile. Il s’agit de la fille de la chanteuse ivoirienne installée en France, Dothy Z. Celle-ci qui s’appelle Cassandra Assamoi était l’invitée le week-end dernier de l’émission ‘’Accusé(e), Levez-vous’’, sur la radio Trace FM.

Au cours de ce programme radiophonique, l’ancienne chroniqueuse de l’émission ‘’C’Midi’’, sur RTI1 a fait savoir qu’elle a entretenu par le passé une aventure amoureuse avec le chanteur Coupé-décalé. « C’était mon chéri et j’étais fan de lui dêh… c’est quelqu’un de très bien déjà, je lui fais un gros bisous. On a de très bons rapports lui et moi’’, dit-elle.

Cassandra Assamoi a qualifié Debordo Leekunfa d’un homme bien qui sait traiter une femme avec qui il entreprend une histoire d’amour. ‘’C’est quelqu’un qui sait prendre une femme. Et en plus vous le voyez faire le fou comme ça mais Debordo est quelqu’un qui est très posé déjà financièrement et c’est quelqu’un qui est très posé dans la tête. Debordo quand tu es avec lui, il te fait évoluer mentalement…’’, avance-t-elle.