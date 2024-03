Debordo Leekunfa est visiblement très remonté contre ses collègues artistes-chanteurs. Après ses séries d’attaques contre A’Salfo, le chanteur Coupé-décalé vient de jeter son dévolu sur Sidiki Diabaté actuellement en Côte d’Ivoire.

Debordo Leekunfa : ‘’Sidiki Diabaté vient quémander l’argent ici’’

Le chanteur Coupé-décalé, Debordo Leekunfa s’est tristement illustré la semaine dernière sur les réseaux sociaux en s’attaquant au lead-vocal du groupe Magic System. Il a indiqué dans une vidéo que A’Salfo n’a pas été correct avec lui. Celui qu’on appelle aussi le Maîtré-Maîtré a fait savoir que A’Salfo qui a été son mentor de l’avoir utilisé au point qu’il n’a pas fait partie des artistes ivoiriens qui ont été décorés par le Premier-ministre, Robert Beugré Mambé, pour leur contribution à la réussite de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

L’artiste ne démord pas toujours dans ses clashs contre ses homologues. Après les multiplications de ses attaques sur la toile contre A’Salfo, Debordo Leekunfa a mis son dévolu sur le jeune chanteur malien, Sidiki Diabaté. Celui-ci est actuellement à Abidjan où il a participé le week-end avec d’autres célébrités à la 9ème soirée gala de la Fondation Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody.

Un internaute qui a souligné en commentaire au chanteur Coupé-décalé que le prince malien de la Kora est sur les bords de la lagune Ebrié, il a répondu avec des propos très durs et insultants contre Sidiki Diabaté et même à tout le peuple du Mali. ‘’Mme Dominique Ouattara est ma maman. Elle a beaucoup d’enfants, elle aime aussi tout le monde. Son cœur est blanc. Même les enfants du voisin, elle les amène ici pour qu’ils viennent manger un peu. Parce que dans leur pays (au Mali), il n’y a plus rien là-bas. Les gens ont faim. Mais on comprend. Un artiste de chez eux vient en Côte d’Ivoire pour manger un peu. Ensuite, il retourne là-bas pour rendre des comptes à ses compatriotes. Il leur confirme qu’effectivement en Côte d’Ivoire, les gens s’occupent bien des autres. Sinon toute sa famille (celle de Sidiki Diabaté) est ici hein. Son père, ainsi que sa mère, eux tous sont ici. Il n’y a rien là-bas dans leur pays. Il n’y a rien au Mali. Ils sont dans la précarité’’, assène-t-il.

Il poursuit pour dire : ‘’Sidiki Diabaté vient quémander l’argent ici, il est venu prester dans l’événement de Mme Dominique Ouattara. C’est normal, car il a faim. Ma maman est gentille. Elle va lui donner quelque chose pour qu’il puisse manger un peu. Le reste, il va donner à sa famille au Mali et ils vont se débrouiller. Il n’y a pas d’eau, ni d’électricité là-bas. C’est la précarité. Nous sommes donc leurs chefs. Est-ce que vous avez déjà vu Debordo aller prester au Mali ? C’est parce qu’ils n’ont pas d’argent. Nous on les reçoit, on leur donne de l’argent et ils s’en vont. Il n’y a pas d’argent là-bas. Si Sidiki Diabaté veut, il n’a qu’à se blesser ici, c’est son problème. Une chose est sûre, on n’est plus prêts pour lui. Ça n’intéresse personne. Voilà. Quand vous me voyez, est-ce que lui et moi, on est même chose ? Des féticheurs comme ça’’. Dans une nouvelle publication ce lundi 4 mars sur sa page Facebook, Debordo Leekunfa a encore dézingué A’Salfo en mettant en garde le rappeur Didi B qui a rencontré le lead-vocal du groupe Zouglou Magic System au dîner-gala de la Première Dame.