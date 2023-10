Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa attaque Observateur

Debordo Leekunfa est en colère contre l’humoriste Observateur. Il a décidé de lui donner un avertissement sévère après s’être moqué de Didi B et sa femme qui n’ont pas encore un bébé un an après leur mariage.

Debordo Leekunfa : ‘’Je t’attrape, tu auras des problèmes avec moi’’

Le chanteur Coupé-décalé, Debordo Leekunfa a décidé de s’ériger en défenseur du rappeur Didi B et de son épouse Saraï d’Hologne. Pour cause, l’humoriste Observateur a fait une sortie maladroite sur les réseaux sociaux en faisant savoir quel problème le couple a et un an après leur mariage, aucun bébé n’est encore venu au monde. Les déclarations de l’humoriste ne sont pas passées inaperçues et automatiquement il y a eu une levée de boucliers des internautes contre lui.

A la suite de la sœur cadette de Didi B qui a réagi vigoureusement, c’est le Mimi National qui à son tour vient de crier son ras-le-bol contre Observateur. Il a même donné une mise en garde à l’humoriste dans un post sur sa page Facebook. ‘’Mais tu es bête !!!! Tu es mal bête!!! Tu as quel problème !!??? Sais-tu combien de femmes attendent enfants ici dehors?? Ça fait mal !!!! Tu t’es mis à dos toute la gent féminine, ce n’est pas bon !!! Ce genre de sujet là, on ne joue pas avec champion. Ce n’est pas amusement, tu es méchant foncièrement !’’, dit-il.

Le protégé d’A’Salfo a enfoncé le clou en indiquant qu’il va faire vivre des moments très pénibles à Observateur. ‘’Aujourd’hui, petit-là (Didi B), il est mon protégé ! Tu t’amuses, tu répètes ça encore en France ici, je t’attrape, tu auras des problèmes avec moi ! Qu’on apprenne à se protéger, on doit garder cette culture à jamais ! Ici même en France là, les blancs même là, ils te vomissent eux tous ! On ne te calcule plus ! Ce que tu fais comme comédie d’après toi là, ça ne nous dit rien ! Tu ne vaux rien ! De A à Z ! Quand on tape le top zéro des web humoristes de France là, tu n’es même pas dans zéro !!’’, précise-t-il.