Côte d'Ivoire - RTI : Joseph Andjou explique le départ de Alisar Zena de ‘’C’Midi’’

La silhouette de Alisar Zena Khalil a disparu de l’émission ‘’C’Midi’’, sur RTI1. Les téléspectateurs s’inquiètent et s’interrogent de son départ. Le rédacteur en chef, Joseph Andjou qui était sur le plateau de l’émission ’’Au cœur du pouvoir et de la réussite’’, sur RTI 2, a donné des explications de l’absence de la chroniqueuse.

Joseph Andjou : ‘’Alisar avait envie de faire ses enfants’’

Le rédacteur en chef de l’émission ‘’C’Midi’’, sur RTI1, Joseph Andjou a été au mois de février dernier l’invité sur RTI 2 de Cassandra Assamoi.

La présentatrice de l’émission ‘’Au cœur du pouvoir et de la réussite’’, est entrée en immersion avec Joseph Andjou dans son quotidien et également sur son parcours professionnel.

Le responsable éditorial des productions de RTI1, qui a travaillé de nombreuses années à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, est rentré définitivement en 2014 sous la houlette de l’ancien directeur de la RTI, Amadou Bakayoko.

Dans la rubrique ‘’Le Face à face’’, de l’émission, Joseph Andjou a parlé sans faux-fuyant de la création de ‘’C’Midi’’.

‘’Ce n’est pas mon idée. C’Midi a été pensé par toute une équipe dont Amadou Bakayoko, feu Sanga Touré, Issa Cissé, Christian Dutis et d’autres. Je suis celui qui l’a boosté en tant que rédacteur en chef. Aujourd’hui, j’ai un peu plus de pouvoir au niveau du rythme de l’émission. J’ai aussi apporté un peu plus le contenu’’, explique-t-il.

Lorsqu’il a été question aussi de parler de la sélection des différents chroniqueurs et chroniqueuses de l’émission, le promoteur de Yaou 15 août festival, a été à l’aise de les présenter au fur et à mesure.

Mais l’absence de certaines chroniqueuses comme Jessica Bamba et de Alisar Zena Khalil a fait jaser et continue de faire jaser.

Dans une tentative d’explication, Joseph Andjou a fait savoir que c’est dans le souci d’innover et qu’il donne la chance aux chroniqueurs de voler de leurs propres ailes plus tard.

Mais, le cas Alisar Zena Khalil qui fait partie des toutes premières chroniqueuses phares, trouble le sommeil des téléspectateurs. Et le rédacteur en chef de ‘’C’Midi’’, a levé toute équivoque sur la question.

‘’Alisar Zena comme vous le savez, c’est aussi ma fille…Alisar à un moment donné avait envie de faire ses enfants. Ce que j’ai beaucoup apprécié d’ailleurs et j’ai applaudi des deux mains qu’elle fasse ses enfants.

Et ma stratégie avec elle, c’est qu’elle fasse ses enfants et puis qu’elle revienne. La porte par rapport à Alisar est ouverte. C’est à elle de revenir et même d’ailleurs pour la 10ème saison, je l’ai rappelée et je lui ai dit : ‘’écoute, ta place est là, qu’est-ce que tu en fait ? Elle m’a dit pour l’instant, j’élève mes deux enfants’’.

Ce que j’applaudis une fois encore. Elle et moi, on s’appelle très souvent pour voir ce qu’elle devient et tout. Elle est devenue une femme d’affaire et ça marche bien pour elle. A la télévision, Alisar va revenir un jour’’, clarifie-t-il.