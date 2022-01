People: Alisar Zena maman d'un petit garçon, après Emliss Luna

Alisar Zena, ex-chroniqueuse télé de l’émission C’Midi de la RTI, est maman pour la deuxième fois. Elle a donné naissance à un petit garçon quelques années après la naissance de sa fille Emliss Luna.

Alisar Zena maman pour la deuxième fois après Emliss Luna

Alisar Zena a terminé en beauté l’année 2021. La fille de Fleur Augusta vient de donner naissance à son deuxième enfant en toute discrétion. L’animatrice télé a annoncé la bonne nouvelle sur la toile lors des dernières fêtes de fin d’année après avoir caché sa la grossesse jusqu'à la venue au monde du petit garçon.

L’animatrice télé, à qui on avair prêté une liaison avec l'artiste Shado Chris, renoue ainsi avec la maternité, 5 ans après la venue au monde d’Emliss Luna.

Alisar Zena Khalil a multiplié les photos du bébé sur les réseaux sociaux depuis le début de l’année 2022. Et les internautes n'ont pas attendu pour fondre en critique.

“Alisar tu as pris du poids hein. Ayiiii, tu sais pas que j’ai accouché ...? Alisar l’enfant a bientôt 2 ans. Mon chère je suis nourrice jusqu’à ce que l’enfant ait 5 ans”, a ironisé la chroniqueuse télé sur sa page Facebook.

Sur l’un des clichés, on peut la voir aux côtés de sa mère Fleur Augusta, tenant le nouveau-né.

Alisar, actrice dans le film “Les Trois Lascars”, qui a reçu un prix spécial FESPACO de l’intégration CEDEAO, continue d'entretenir toujours le flou sur le visage de ses progénitures et sur l’identité de leur père.

Agacée par les mauvais commentaires sur ses photos en compagnie de sa fille, Zena Alisar répond à ses détracteurs.

"Je dis l’enfant que j’ai mise au monde, je ne veux pas afficher son visage sur les réseaux sociaux. Respectez ma décision, car la prochaine fois même si vos parents viennent dormir devant ma porte, ça ira où ça doit aller. Merci », a prévenu la la jeune dame ivoirienne.

Et la jeune dame de s'expliquer : « Je veux qu’elle choisisse plus tard si elle veut vivre cachée ou exposée, car elle n’a rien demandé. C’est moi, la personnalité publique, pas elle. En gros, je veux lui laisser le choix pour ne pas que plus tard, elle soit propulsée au-devant de la scène».

Plusieurs internautes se sont montrés même très dubitatifs évoquant pour certain un scénario à la Vitale, la chanteuse ivoirienne qui avait fait un bad buzz après un mariage hyper médiatisé avant de revenir à la charge pour dire que c'était du fake.

Invitée à Peopl'Emik, le jeudi 8 octobre 2020 par l'animateur Yves-Aymard et ses chroniqueurs, Shado Chris, auteur de « Escargot ne cogne pas cailloux», a levé un coin de voile sur sa vie amoureuse. Longtemps perçu comme l'auteur de la grossesse d'Alisar Zena, puis le père de sa fille, le faiseur d'artistes a clairement indiqué : « Je ne suis pas le père de sa fille Luna... Il n'y a jamais eu de relations amoureuses entre Zena et moi. C'était juste du buzz! »

Cette mise au point était d'autant plus impérieuse que Shado Chris avait déjà lancé dans un tweet : « Laissez au temps la tâche de dévoiler la vérité. Arrêtez de tergiverser sur des choses que vous ne savez pas. »

Mais celle qui flirte entre plusieurs origines, entre autres bété, abouré, égyptienne et libanaise, ne se prend pas la tête. Elle mène sa vie le plus simplement et le plus délicieusement possible sa vie de nourrice en ce moment.