Musique : La chanteuse Tina Turner a déposé le micro pour toujours

La chanteuse Tina Turner, surnommée la ‘’Reine du Rock’n’Roll’’, s'est éteinte à l’âge de 83 ans en Suisse, près de Zurich, où elle résidait avec son deuxième mari Erwin Bach. Elle était même considérée comme l'une des plus grandes artistes de tous les temps.

Tina Turner, la légende du Rock’n’Roll, est décédée

Le monde de la musique est en deuil. La Reine du rock'n'roll, née américaine, Tina Turner n’est plus.

L’annonce de son décès le mercredi 24 mai à l'âge de 83 ans, a été faite par son porte-parole, Bernard Doherty, dans un communiqué officiel sur le compte Instagram officiel de la chanteuse.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner. La Queen of Rock’n Roll était morte paisiblement chez elle à Künacht en Suisse des suites d'une longue maladie.

Avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône. Avec sa musique et sa passion sans limites pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et a inspiré les stars de demain", indique-t-il.

Tina Turner, naturalisée suisse depuis 2013, au cours de sa carrière de plus de soixante ans, entamée dans les années 1950 aux États-Unis, a remporté huit Grammys et vendu pas moins de 200 millions d’albums.

Elle a connu le succès grâce à ses titres ‘’The Best’’ et ‘’What's Love Got to Do With It’’. Surtout, elle est devenue célèbre en se produisant en duo avec son mari, Ike Turner avec qui elle a divorcé en 1978 et avec qui elle avait interprété ‘’Proud Mary’’ et ‘’River Deep, Mountain High’’.

Dans son pays d’origine, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a salué une "icône" et déploré une "perte immense", en marge d'un point presse.

Elle a déclaré être, elle-même, "une très grande fan" avant d'ajouter : "Nos pensées vont à sa famille et à ses amis’’.

Il faut noter qu’à l’état civil, Tina Turner, née sous le nom d’Anna Mae Bullock, a grandi dans le Tennessee au sud des Etats-Unis où elle connaît une enfance difficile.

C’est à l’âge de 18 ans quand elle se fait remarquer par Ike Turner, que tout change dans sa vie. Elle fait alors son entrée dans le groupe Ike and the King of Rhythm qui sera rebaptisé Ike Turner and Tina Turner Revue.

En 1962, Tina Turner épouse Ike Turner à Tijuana, au Mexique. Plus tard, elle confiera avoir subi des violences conjugales pendant seize ans.

Elle tente même de se suicider en 1968. ‘’Il avait toujours été violent, mais là, au moindre problème, il n'avait plus aucune patience’’, avait-elle déclaré.