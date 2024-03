Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, pour garantir la disponibilité des produits de grande consommation en Côte d’Ivoire, a fait une descente dans les marchés.

Côte d’Ivoire – approvisionnement des marchés : Souleymane satisfait de la disponibilité des stocks

Le ministre Souleymane a effectué des visites dans plusieurs communes, notamment Bingerville, Cocody, Port-Bouët, et Treichville, afin de vérifier les stocks de produits de grande consommation. En effet, les visites avaient pour objectif de s’assurer de la disponibilité des stocks et du respect des prix plafonnés sur certains produits, en particulier en prévision des besoins accrus pendant le mois de forte consommation en Côte d’Ivoire.

À cet effet, le ministre a assuré les consommateurs que tous les produits de grande consommation sont abondamment disponibles sur les marchés à des prix compétitifs. Ainsi, les effets de la suspension de l’exportation de produits vivriers vers l’extérieur sont perceptibles, avec une disponibilité satisfaisante de produits vivriers sur les marchés pendant la saison sèche.

L’approvisionnement régulier en bétail se poursuit, avec une augmentation de 15% des quantités reçues à l’abattoir par rapport à la même période en 2023. Pour ce faire, le ministre a encouragé les commerçants à pratiquer des prix en dessous des plafonds pour stimuler la concurrence, attirer plus de clients et les fidéliser. Il a rappelé que la période de solde, débutée le 10 mars 2024, offre aux commerçants l’occasion de réaliser de bonnes affaires et aux consommateurs de bénéficier de prix réduits sur les produits recherchés.

En dépit, les inspecteurs de Commerce et les agents de la Brigade de contrôle rapide sont sur le terrain pour prévenir les pratiques de prix illicites. Cependant, les consommateurs ont la possibilité de dénoncer toute spéculation sur les prix des produits aux marchés.