Au Burkina Faso, il est fort de constater que la contrebande de produits potentiellement dangereux persiste dans la région, malgré des efforts déployés par la Brigade de Recherches de Tenkodogo, la Brigade Territoriale de Pouytenga, et la 6e Légion de Gendarmerie. Ainsi, la détermination de cette unité a permis de démanteler et saisir plusieurs produits prohibés.

Burkina Faso : la gendarmerie met la main sur plusieurs produits de la contrebande

La gendarmerie nationale du Burkina Faso joue un rôle crucial dans la préservation de la sécurité publique. Ainsi, des chanvres indiens, de cyanure, d’explosifs, de cordon détonateur sont autant de produits prohibés appréhendés par les éléments de la gendarmerie nationale.

À cet effet, l’appel à la vigilance accrue de la part de la population a été lancé, surtout dans le contexte de menace terroriste. Pour ce faire, l’encouragement à signaler tout cas suspect à la Brigade de Gendarmerie ou au Commissariat de Police le plus proche est la mesure recommandée pour contrer ces activités illicites.

En clair, les numéros verts fournis, notamment ceux du Centre National de Veille et d’Alerte, de la Gendarmerie, et de la Police respectivement 1010, 16 et 17, offrent des canaux accessibles pour signaler rapidement des situations potentiellement dangereuses.

En outre, la coopération entre les forces de sécurité et la communauté locale est désormais cruciale pour lutter contre la contrebande et le terrorisme au Burkina Faso. Il urge d’espérer que les autorités continuent à renforcer leurs actions contre ces réseaux de contrebande et prennent des mesures pour sensibiliser davantage la population sur les dangers associés à ces activités illicites pour le bien commun.