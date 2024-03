Les travaux de construction du marché Gouro ont débuté. L’information a été donnée par le promoteur lors d’un échange avec la presse le lundi 11 mars 2024.

Côte d’Ivoire-Reprise des travaux de construction du marché Gouro : Les assurances du promoteur

« Je veux rassurer mes braves mamans et les commerçants, qui ont adhéré à ce projet, qui nous ont fait confiance depuis le début, que les travaux ont bel et bien repris. Ils ne doivent donc plus s’inquiéter. Nous leur avons promis un marché ultra-moderne, et nous leur donnerons un marché ultra-moderne », a laissé entendre Richard Yao Koffi, le gérant de l’entreprise Digital Parteners Immobilier (DIPIMO).

Toutefois, le conférencier a reconnu avoir rencontré des difficultés au niveau du financement du projet qui nécessite à 16 milliards de francs CFA. « Nous avons rencontré quelques difficultés avec nos premiers partenaires qui devraient nous financer pour la construction de ce marché. Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas pu entrer en possession de ces fonds. Cette situation a entrainé l’arrêt des travaux durant quelques mois. Mais par la grâce de Dieu, nous avons trouvé d’autres partenaires qui ont bien voulu poursuivre les travaux », s’est-il exprimé.

Le futur marché Gouro comprend un bâtiment de 7 niveaux qui est en train d’être construit en plein cœur de la commune d’Adjamé . C’est un marché moderne bâti sur une superficie de 7 431 m² qui va accueillir à Adjamé plus de 3500 commerçants, avec des parkings d’une capacité d’accueil de 300 véhicules.

Par ailleurs, le promoteur a précisé que les souscripteurs soucieux de ne plus bénéficier du projet pourront être remboursées. « S’il y a, à ce jour, des personnes qui estiment ne plus vouloir fait partir de ce projet, et qui souhaitent être remboursées pour la réservation des magasins, nous sommes disposés à satisfaire à leur demande. Elles peuvent passer à nos bureaux pour rentrer en possession de leur dû », a conclu Richard Yao Koffi.