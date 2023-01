Un marché moderne en construction au marché Gouro d'Adjamé

Un marché moderne est en construction en plein cœur du marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Les travaux qui ont été entamés début janvier 2023 seront achevés en décembre 2024.

Adjamé : Les travaux de construction du marché Gouro avancent bien

Les responsables de la Coopérative du marché Gouro d'Adjamé Roxy (Comagoa) ont convié les hommes de média à Adjamé ce mercredi 11 janvier 2022, afin de présenter l'état d'avancement des travaux du marché Gouro. Le directeur général de ladite coopérative, Yuan Bi Alexis, la présidente Irié Lou Djénan, la trésorière Tra Adèle, le Directeur des affaires financières (Daf), Tra Bi Emmanuel, et plusieurs autres membres de la coopérative ont pris part à la cérémonie.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les travaux évoluent bien. C'est donc une ambiance de chantier que nous avons pu constater ce mercredi. Les tracteurs et autres engins de construction étaient bien en place et les ouvriers à pied d'oeuvre.

A en croire, M. Koffi Richard, gérant de l'entreprise Dipimo chargée de la construction des travaux, le marché sera livré en décembre 2024.

C'est donc un bâtiment de 7 niveaux qui est en train d'être construit en plein cœur de la commune d'Adjamé. Ce marché moderne, bâti sur une superficie de 7 431 m², va abriter plus de 3500 commerçants, avec des parkings d'une capacité d'accueil de 300 véhicules.