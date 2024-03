Au Togo, des trafiquants d’Ivoire ont été appréhendés et jetés en prison. L’arrestation de ces individus d’ivoire a été faite par les forces de l’ordre, notamment l’Office Central de Répression du Trafic de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB) en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) et EAGLE-Togo.

Togo : des trafiquants d’Ivoire appréhendés par la police

Les individus ont été appréhendés alors qu’ils s’apprêtaient à commercialiser illégalement deux grosses défenses d’éléphant, une espèce intégralement protégée par les lois nationales et la convention CITES.

En effet, les trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit et ont reconnu devant le procureur que la vente ou la commercialisation de l’ivoire est interdite. Ils ont été déférés à la prison civile de Lomé et risquent des peines de prison allant d’un à cinq ans, ainsi qu’une amende allant d’un million à cinquante millions de Francs CFA.

En réalité, les forces de l’ordre ont effectué des perquisitions aux domiciles des trafiquants, ne trouvant aucune autre pointe d’ivoire, mais ont saisi trois-cent quatre-vingt-dix-sept petits morceaux d’ivoire dans le magasin d’un des trafiquants. Ainsi, il a été conclu que ces restes étaient utilisés pour ses activités commerciales.

En clair, cette démarche témoigne l’importance de la lutte contre le braconnage des éléphants, et la coopération entre les autorités togolaises et des partenaires tels que l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB) ainsi que le Projet EAGLE-Togo.

Par ailleurs, le coordinateur national du Projet EAGLE-Togo a salué la collaboration fructueuse avec les autorités togolaises, soulignant que ces arrestations visent à créer l’incertitude chez les trafiquants et à réduire le rythme du trafic d’ivoire.