L’ASEC Mimosas connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Mimos vont affronter un club tunisien au premier tour éliminatoire.

L’ASEC Mimosas défie l’Espérance Sportive de Tunis en quart de finale de la LDC CAF

Après une phase de groupe réussie, l’ASEC Mimosas connaît désormais son adversaire de Ligue des champions de la CAF. À l’issue du tirage tenu ce mardi 12 mars au Caire, l’équipe de Sol Béni a hérité d’un club tunisien. Julien Chevalier et ses poulains vont affronter l’Espérance Sportive de Tunis.

Le match aller aura lien entre le 29, 30, 31 mars au Stade Olympique de Radès et le match retour entre le 5, 6, 7 avril au Stade Félix-Houphouët-Boigny. Un choc qui s’annonce palpitant pour entre deux géants du football africain. Ce match aura un goût de revanche pour le club basé à Tunis. Les Sang et Or avaient perdu (1-3) en Supercoupe de la CAF en 1999 contre l’ASEC Mimosas.

En quart de qualification, le club ivoirien affrontera en demi-finale, le vainqueur entre les Tanzaniens de Young Africans et les Sud-africains de Mamelodi Sundowns.