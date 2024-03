Pour la journée FIFA de mars, les Guépards du Bénin vont affronter les Eléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre, et le Sénégal. Ce vendredi, le sélectionneur Gernot Rohr a dévoilé la liste des joueurs retenus.

Journée FIFA : 25 Guépards pour défier les Éléphants, champions d’Afrique en titre

Absent de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023, le Bénin veut se mesurer aux vainqueurs de la compétition. Les Guépards qui rêvent de se qualifier à la prochaine CAN au Maroc veulent également affronter le Sénégal, vainqueur du tournoi en 2021 au Cameroun.

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Gernot Rohr a convoqué 25 joueurs. Le technicien Franco-allemand a appelé les cadres tels que Olivier Verdon, Saturnin Allagbé et Jodel Dossou. Des jeunes prometteurs sont également convoqués. Deux joueurs font leur arrivée chez les Guépards.

Le Bénin affrontera les champions d’Afrique ivoiriens le 23 mars au Stade de la Licorne à Amiens en France. Ce sera le tout premier match des Éléphants après leur sacre à la CAN 2023. Emerse Faé et ses poulains affronteront quatre jours plus tard, l’Uruguay.

Ces rencontres amicales entrent dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2025 et de la coupe du monde 2026.

Liste des Guépards du Bénin