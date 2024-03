Alassane Ouattara a élevé le président du Liberia, Joseph Boakai à la Dignité de Grand – Croix de l’Ordre national de Côte d’Ivoire. C’était au cours d’un déjeuner officiel offert au successeur de George Weah.

Le président Libérien, Joseph Boakai élévé à la dignité de Grand-croix de l’Ordre national de Côte d’Ivoire

Elu à la tête du Liberia lors des dernières élections, Joseph Boakai a choisi la Côte d’Ivoire pour sa première visite officielle à l’étranger. En terre ivoirienne pour une visite de 48H, le président libérien a été élevé la Dignité de Grand – Croix de l’Ordre national de Côte d’Ivoire par son homologue Alassane Ouattara.

Renforcer la coopération Abidjan – Monrovia

Dans le cadre de cette visite d’amitié et de travail, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté d’intensifier davantage les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Liberia pour les porter à un niveau qui reflète réellement les potentialités et les nombreux atouts des deux pays, notamment, en matière agricole, minière, minérale et énergétique.

Pour sa part, Joseph Boakai, a remercié le président Alassane Ouattara pour l’accueil chaleureux, et félicité le gouvernement ivoirien pour la qualité de l’organisation de la CAN 2023 qui a rendu la sous-région fière. Le Chef de l’Etat libérien a salué les progrès exceptionnels accomplis par la Côte d’Ivoire et réitéré sa détermination à renforcer la coopération entre le Liberia et la Côte d’Ivoire dans l’intérêt mutuel des peuples libérien et ivoirien.