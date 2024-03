La Banque mondiale a annoncé une mission technique et de recadrage au Burkina Faso. L’annonce a été faite par Hamouda Abdel Wedoud Kamil, représentant de la Banque Mondiale au pays des Hommes intègres, le mardi 26 mars 2024.

Burkina Faso : une mission d’inspection technique de la Banque Mondiale attendue

Hamouda Abdel Wedoud Kamil a annoncé, le mardi 26 mars 2024, l’arrivée d’une délégation technique d’inspection et de recadrage de la Banque Mondiale au Burkina Faso. L’objectif de ce contrôle technique est d’évaluer et améliorer les conditions de vie des populations à travers les projets soutenus par l’institution financière dans le pays.

Aussi, cette mission, dirigée par le représentant pays de la Banque Mondiale, Hamouda Abdel Wedoud Kamil, vise à écouter et discuter avec les autorités locales pour mieux cerner les priorités et améliorer l’impact des projets et programmes du ministère de la solidarité.

À en croire les propos recueillis par les services de communication du ministère en charge de l’action humanitaire et du genre, ce contrôle « va se pencher sur la meilleure façon d’agir, pour que les projets et programmes du ministère en charge de la solidarité impactent réellement les conditions de vie des populations».

Cette initiative intervient dans un contexte où le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire et humanitaire, et vise à accompagner la mise en œuvre du Plan stratégique de la Transition pour la stabilisation et le développement. À cet effet, les secteurs ciblés incluent l’éducation, la santé et la prise en charge alimentaire des personnes déplacées.

La ministre burkinabè de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, Nady Somé/Diallo, a été félicitée «pour tous les progrès réalisés par son département malgré la crise sécuritaire et humanitaire». Ce contrôle technique de la banque représente à cet effet une démarche constructive qui consiste à renforcer l’efficacité des projets de développement au Burkina Faso et à mieux répondre aux besoins de sa population.