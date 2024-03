Après l’annonce de la sortie de son troisième album en avril prochain, Josey compte bien tenir en haleine son public en attendant la date tant attendue. Ce mercredi, elle a annoncé une surprise. Selon nos informations, il s’agit d’une prestation de la diva qui va intervenir dans quelques jours.

Après le lancement de « S.O.S », Josey annonce une surprise

C’est un retour no stop pour l’artiste Josey. Elle revient progressivement et surtout méthodiquement pour servir, comme d’habitude, de la bonne musique à ses fans. « S.O.S » qui tourne déjà en boucle avec près de 900 mille vues sur Youtube et la session acoustique du single « A nos amis » qui cumule près de 400 mille vues en disent long sur la bonne qualité de l’album qui vient.

En attendant la sortie de l’album qui garde encore tout son suspense, Josey sera sur la scène. Le week-end prochain, précisément le samedi 30 mars, elle est annoncée dans un show live dans un centre commercial de la place à Abidjan.