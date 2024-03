Les militantes PPA-CI de Yopougon sont mobilisées pour la Fête de la Renaissance qui se tiendra à Agboville du 5 au 6 avril 2024. C’est ce qu’elles ont confié à Seri Louma, la présidente et la Ligue des femmes.

PPA-CI : Seri Louma Hortense mobilise à Yopougon pour la Fête de la Renaissance

Seri Louma Hortense a effectué le déplacement dans la commune de Yopougon le lundi 25 mars 2024. La présidence de la Ligue des femmes du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) était allée sonner la mobile auprès des femmes du parti de Laurent Gbagbo en prélude à la Fête de la Renaissance, qui se tiendra les 5 et 6 avril 2024 à Agboville.

« Chacune de nous ici a son histoire avec la pauvreté qui sevit actuellement Côte d’Ivoire. Nos yeux sont ouverts et 2025 ne nous échappera. Si nous ne nous levons pas, nous resterons encore cinq années de plus esclaves de ce gouvernement. 2025 doit mettre fin à notre misère morale et physique. Nous sommes fatiguées et nous voulons aujourd’hui que les enfants de la Côte d’Ivoire profitent des richesses de leur pays. Cet homme politique qui est capable de redresser la Côte d’Ivoire s’appelle Laurent Gbagbo. Apportons-lui notre soutien et la commence par Agboville les 5 et 6 avril 2024. Préparez-vous pour la Fête de la Renaissance. Nous, femmes de Côte d’Ivoire, devrions être mobilisées pour Agboville. Allons massivement pour soutenir notre Laurent Gbagbo », a lancé Seri Louma Hortense.

Au nom des militantes PPA-CI de Yopougon, Ganon Lucie Epse Bohui, responsable des femmes du District d’Abidjan, a salué les efforts de la présidente de la Ligue des femmes pour son effort constant. « Tu es une femme de terrain et je suis fière de toi. Merci également aux camarades, membres du BEN », a-t-elle dit avant de promettre une forte mobilisation à Agboville.