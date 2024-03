Le Burkina Faso envisage de renforcer sa coopération avec l’Azerbaïdjan, un pays voisin de la Russie, de l’Iran et de l’Arménie. Le ministre des Affaires étrangères burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a discuté de plusieurs sujets d’intérêt avec son homologue azerbaïdjanais lors du forum diplomatique à Antalya, en Turquie.

Le Burkina Faso renforce ses relations diplomatiques

Au cours de ce forum, les deux ministres ont convenu d’accélérer leur rapprochement en signant un Accord-cadre de coopération dans les meilleurs délais. Ainsi, ce cadre servira de base pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines tels que les hydrocarbures, le gaz, la défense, l’enseignement supérieur et bien d’autres.

L’Azerbaïdjan, avec sa capitale Bakou, est connu pour ses vastes ressources en pétrole et en gaz naturel. Il partage des frontières avec la Russie, l’Iran et est en conflit avec l’Arménie. En outre, le Burkina Faso cherche à tirer parti de cette coopération potentielle pour diversifier ses relations économiques et diplomatiques.

Par ailleurs, le ministre burkinabè a félicité son homologue azerbaïdjanais pour sa reconduction dans le gouvernement après l’élection présidentielle du 7 février 2024. Cette démarche prouve l’intention de renforcer les liens politiques entre les deux pays.