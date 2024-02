Save The Children et le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ont signé un accord de partenariat pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants.

Amélioration des conditions de vie des enfants : Save The Childrens’engage avec les autorités ivoiriennes

Une signature de cadre d’accord a eu lieu entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et Save The Children le vendredi 16 février 2024. « La promotion et la protection des femmes, des familles et des enfants sont des chantiers qui nécessitent une implication de tous les acteurs sans distinction et appelle par ailleurs à une synergie des interventions sectorielles », a laissé entendre le directeur de cabinet du ministère de de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, représentant la ministre Nassénéba Touré.

Par ailleurs, le directeur de cabinet a invité les deux organisations à s’engager efficacement dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, des familles et des enfants.

Par la suite il a rassuré de l’implication de ses collaborateurs pour la mise en œuvre de cet accord. « Je voudrais vous rassurer que l’accomplissement des tâches avec qualité, dévouement et abnégation par les différents directions et services du MFFE se fera conformément aux clauses de cette convention » a t-il indiqué.

Akebou Sawadogo, directeur pays de Save the Children, a salué tous les efforts consentis par le MFFE en 2023 en matière de protection de l’enfant. « En 2023, le MFFE a montré un leadership en matière de protection de l’Enfant au niveau national, que Save the Children a bien apprécié « , a-t-il rappelé.

M. Sawadogo a aussi défini le cadre de cet accord qui a pour objectif de renforcer la promotion de la Femme, la promotion de la Famille, la protection de l’Enfant, la recherche d’opportunités, la collaboration opérationnelle et stratégique et le renforcement de capacité.

Depuis plusieurs années, le MFFE et Save the Children oeuvrent à renforcer le système national et les mécanismes communautaires de protection de l’enfant et de promotion de la femme et de la famille.

La signature d’un accord-cadre formel permet aux deux (2) parties de formaliser et renforcer leurs relations, avec des consultations plus régulières, une planification et un suivi conjoints des actions, pour plus d’efficacité et d’impact sur les cibles communes que sont les enfants, les femmes et les familles de Côte d’Ivoire