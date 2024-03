Au cœur des attaques racistes sur les réseaux sociaux, Aya Nakamura peut compter sur le soutien du patron de son label Warner Music. Ce dernier pour faire tous les détracteurs, a présenté sur X les chiffres de la chanteuse française d’origine malienne qui fait d’elle l’artiste numéro 1 en France.

Le boss de Warner Music fait les éloges de Aya Nakamura

Pressentie pour une prestation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris, Aya Nakamura est tiraillée de partout. Nombreux sont les français surtout l’extrême-droite française qui ne veut pas entendre raison de voir sur la scène une française noire interprétée des chansons de la chanteuse française de tous les temps, feue Edith Piaf.

Dans cette vague d’indignation et de propos racistes, elle a su compter sur le soutien de nombreuses personnalités publiques françaises à savoir Dadju, Kaaris, Claudy Siar, Eva Queen, Wejdene et Mokobé. La chanteuse francophone la plus populaire dans le monde vient d’avoir un soutien de taille.

Sa maison de production, Warner Music, avec à sa tête son premier responsable, Alain Veille, a sorti des chiffres qui parlent d’eux-mêmes pour éteindre la polémique et faire taire tous les détracteurs autour de son artiste de 28 ans. Sur son compte X, le président du label a montré que Aya Nakamura est l’artiste numéro 1 en France. ‘’7 : 7 milliards de streams dans le monde. 5 : depuis 5 ans l’artiste féminine française la plus streamée dans le monde. 3 : 3 Accor Arena remplis en 20 minutes. 1 : 1 Victoire de la musique : artiste féminine de l’année en 2024’’, écrit-il.