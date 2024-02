En visite de travail à N’Djamena, au Tchad, le Premier ministre du nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a été reçu par le président Tchadien Mahamat Idriss Déby. Les deux autorités ont discuté de plusieurs sujets dont, la sécurisation des frontières communes.

Tchad : le Premier ministre nigérien reçu par Mahamat Idriss Déby

Le chef d’Etat du Tchad, Mahamat Idriss Déby a accordé une audience au Premier ministre du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine ce lundi 26 février 2024 à N’Djamena. Cette troisième visite du chef de la Primature nigérienne au Tchad, intervient après la levée des sanctions imposées par la CEDEAO au Niger, à la suite du coup d’Etat ayant renversé le président Mohamed Bazoum en 2023.

« Les dernières évolutions au Niger, l’approfondissement et la diversification des liens de coopération entre les deux pays ainsi que la sécurisation des frontières communes, sont entre autres les sujets abordés au cours des échanges », indique un communiqué de la présidence du Tchad.

Au cours de son tête-à-tête avec son hôte, Ali Mohamed Lamin Zein a déclaré que le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, « est très désireux de partager avec les pays voisins tous les développements au Niger, et que le Tchad est lié au Niger dans un certain nombre d’organismes et d’organisations sous-régionaux, notamment dans le bassin du lac Tchad, la Banque africaine de développement et un certain nombre de groupements que les pays cherchent à activer et à moderniser ».

Pour sa part, le président tchadien qui a félicité la démarche adoptée par les autorités nigériennes, a souligné que la levée des sanctions imposées au Niger, qui comprennent l’ouverture des frontières terrestres et aériennes et des transactions financières, annoncée par la CEDEAO lors du sommet d’urgence, atténuera les souffrances économiques du Niger et lui permettra d’effectuer des transactions financières avec les pays du groupe.