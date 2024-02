Au Cameroun, le gouvernement a effectué une annonce significative pour les agents de l’État. Ainsi, il a augmenté le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig) de 5 % pour les agents de l’État relevant du Code du Travail intervient dans un contexte de négociations avec les syndicats des travailleurs.

Cameroun : le gouvernement revalorise le salaire de base des agents de l’État

La revalorisation du salaire de base des agents de l’État au Cameroun vise à répondre aux préoccupations liées à l’augmentation des prix des produits de première nécessité, notamment celle des carburants. En effet, selon le décret signé par le Premier ministre Joseph Dion Ngute et rendu public le 23 février 2024, le Smig pour les agents de l’État pertinent du Code du Travail est fixé à 43.969 francs CFA, représentant une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

À cet effet, les discussions entre le gouvernement camerounais et les syndicats ont mis en lumière des désaccords sur la nécessité de réajuster le Smig en tenant compte de l’augmentation des prix des produits de base. Certains ont plaidé pour une augmentation immédiate, tandis que d’autres ont insisté sur l’application stricte des décisions de revalorisation antérieures.

En outre, il est important de préciser que cette revalorisation ne concerne que les agents de l’État concernés par le Code du Travail. Le Smig des travailleurs du secteur agricole reste à 45 000 Fcfa, et celui des autres acteurs demeure à 60 000 Fcfa. Cette mesure vise à atténuer les pressions financières sur les employés de l’État et à maintenir un niveau de vie décent pour les travailleurs.

Par ailleurs, la hausse du Smig intervient dans un contexte marqué par une augmentation récente des prix des carburants. Le gouvernement justifie cette décision en soulignant la nécessité de résorber les restrictions budgétaires croissantes et d’éviter les tensions dans l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Ainsi, en améliorant les salaires des agents de l’État et en pertinent les allocations familiales, le gouvernement cherche à atténuer l’impact économique de ces hausses de prix sur les travailleurs et leurs familles.