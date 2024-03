Leader mondial de la production de cacao, l’Afrique n’est pas bien lotie quand il s’agit de la répartition des ressources générées par cette filière. Selon les chiffres d’un rapport du Centre du commerce international, les pays africains producteurs, dans leur ensemble, ne touche que 5% des revenus au plan mondial.

Cacao : l’Afrique touche à peine 5% des revenus générés au plan mondial

Incontestablement, l’Afrique demeure le leader mondial de la production de cacao. Par exemple, pour la campagne 2020/2021, le continent avait fourni plus de 70% de la production mondiale. La Côte d’Ivoire qui domine le classement mondial avait apporté 44%. Elle était suivie du Ghana (14,3%), du Cameroun (6,1%) et du Nigeria (5,8%). Pour la campagne 2021/2022, la production de l’Afrique est montée à près de 4 millions de tonnes de la part mondiale, selon les chiffres de l’organisation mondiale ICCO.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et témoignent de la grosse part apportée chaque année par les pays africains dans la production mondiale. Mais l’Afrique jouit-elle correctement de ses efforts ? A l’analyse des chiffres disponibles, on est bien tenté de dire non.

Dans une déclaration faite dans le cadre des Assemblée annuelles de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina a indiqué que l’Afrique produit 75% du cacao mondial, mais ne tire que 2% des bénéfices du chocolat fabriqué à partir de la transformation de la fève du cacao.

A l’occasion, le président de la Bad avait proposé une diversification des marchés et de l’économie par les pays producteurs. Pour lui, il faut nécessairement aller à une transformation sur place du cacao, au lieu de se reposer uniquement sur l’exportation.

En janvier 2024, le directeur général de la Banque nigériane d’import-export, Abba Bello, a également déploré le faible profit tiré par les pays africains dans la filière, alors qu’ils en sont les leaders. Selon ses dires, l’industrie du cacao vaut 200 milliards de dollars par an et les pays africains producteurs ne touchent que 10 milliards de dollars (5%).

A titre d’exemple, il a évoqué le rapport du Centre du commerce international (ITC) de 2021. Selon ledit rapport, « le Nigeria a produit 208 tonnes de fèves de cacao en 2021, mais a généré un revenu total de 628 millions de dollars ». Pendant ce temps, l’Allemagne, qui n’est pas un producteur de cacao, a empoché la grosse somme de 57,3 milliards de dollars grâce à l’exportation des produits fabriqués à base de cacao.