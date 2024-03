En Côte d’Ivoire, les utilisateurs de l’internet n’arrivent plus à avoir accès à ce service chez les deux gros réseaux de téléphonie mobiles du pays, depuis la matinée de ce jeudi 14 mars. Une situation à laquelle on a une idée sur la probable cause.

Ce qu’on en sait de l’interruption d’internet chez réseaux mobiles de Côte d’Ivoire

On en sait un peu plus sur l’interruption du service internet à laquelle tous les abonnés aux deux gros opérateurs de la Côte d’Ivoire sont confrontés depuis la matinée de ce jeudi. Si pour l’heure aucun communiqué officiel n’est encore publié par les opérateurs concernés, de sources bien introduites renseignent qu’il s’agit d’un dysfonctionnement causé par un câble sous-marin endommagé au niveau de l’un des deux réseaux.

Il faut préciser que certains abonnés de ces deux réseaux (MTN et Orange CI) avaient commencé à ressentir des perturbations depuis la nuit. Mais cela s’est amplifié depuis le matin. Une situation qui constitue de nombreux manques à gagner pour plusieurs gros opérateurs économiques dont l’activité dépend essentiellement de l’usage de l’internet.

Toutefois, les deux opérateurs sont pied-œuvre pour remédier à cette situation qui créerait des désagréments aux abonnés.