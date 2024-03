Face au Paris Saint-Germain, Oumar Diakité a été décisif avec son club, le Stade de Reims (2-2). Le joueur ivoirien a été passeur puis buteur lors de cette rencontre tenue au Parc des Princes, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 française.

Oumar Diakité heureux d’avoir aidé Reims à arracher le nul face au PSG

Le Stade de Reims a tenu tête au Paris Saint-Germain – PSG, leader de Ligue 1. Et ceci, grâce à l’attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire Oumar Diakité qui a été sur tous les coups. Passeur décisif sur le premier but rémois, le « wourou-wourou » est auteur du second but de son club, permettant ainsi aux rouge et blanc de quitter le Parc des Princes avec un point. À en croire l’ivoirien, c’est un honneur d’arriver à réaliser cet exploit face au PSG sur ses propres installations au Parc des princes. Et cela permettra à ses coéquipiers et lui de mieux préparer le prochain match du championnat face à Metz.

« Je suis content d’avoir pu aider mon équipe à avoir ce point du nul en étant décisif à deux reprises. On va savourer et ça nous permet de préparer sereinement la prochaine rencontre du championnat à domicile face Metz. On est venu avec une idée claire en tête. On voulait déranger Paris, faire un bon résultat et je pense que l’entame du match était à l’image de ce qu’on voulait proposer. On a pris un point, c’est positif et surtout face au PSG, le leader sur ses installations, ça se mérite », a fait savoir Oumar Diakité au micro de France Bleu.