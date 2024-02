Le Malawi entérine la décision d’exemption de visa pour 48 pays. Le pays ouvre ainsi ses portes à tous les pays concernés sans obligation de visa.

Malawi : suppression de visa d’entrée pour 48 pays

La mesure était annoncée depuis un an, mais elle est enfin actée. Désormais, les citoyens de 48 pays n’ont plus besoin d’obtenir un visa avant de se rendre au Malawi. Les pays concernés sont : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Brunei, Canada, Chine, Chypre, Dominique, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grenade, Guyana, Iles Salomon, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Kiribati, Malaisie, Maldives, Malte, Nauru, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suède, Tonga, Trinité-et-Tobago et Tuvalu.

PUBLICITÉ

Selon la ministre du tourisme, « cette décision consiste à libérer le potentiel inexploité » du Malawi et « à inviter le monde à vivre ses merveilles en personne ». « Avec chaque dispense de visa, nous ouvrons la voie à de nouvelles connexions, échanges culturels et opportunités économiques qui enrichiront nos vies et autonomiseront nos communautés », a indiqué la ministre Vera Kamtukule.

Il faut signaler que l »exemption de visa sera soumise à certaines modalités. Elles ne sont pas encore clairement communiquées, mais elles seront probablement liées aux motif de séjour, durée de voyage et autres.