Le Mali n’accepte pas la commercialisation et l’utilisation du terminal internet Starlink d’Elon Musk sur son territoire. Dans le communiqué final du Conseil des ministres du mercredi 20 mars 2024, le gouvernement a annoncé l’interdiction de Starlink. Des mesures seront également prises pour démanteler tous les kits déjà installés dans le pays.

Elon Musk : son terminal internet Starlink rejeté par les autorités maliennes

Avenir compliqué pour le terminal internet d’Elon Musk au Mali. Les autorités dénoncent « la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés KIT STARLINK par certains opérateurs économiques et fournisseurs d’Accès Internet ». Face à ce constat, des mesures restrictions sont annoncées.

Le gouvernement d’Assimi Goïta prendra les mesures pour :

démanteler et interdire les terminaux Starlink sur toute l’étendue du territoire national ;

examiner la faisabilité de l’utilisation légale dudit matériel avec des interlocuteurs officiels ;

renforcer l’accès des populations à Internet.

Selon le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, des raisons solide justifient la décision du gouvernement. Selon le point des investigations, les kits Starlink sont fortement présents à Bamako et dans les zones du nord, « zones de conflits dont Léré, Gao, Tombouctou, Ménaka et Kidal. Face aux attaques terroristes, l’introduction sur le territoire national sans autorisation ainsi que l’utilisation incontrôlée et illicite de cette technologie, n’ayant pas fait l’objet d’homologation au Mali, peuvent favoriser la prospérité des actions des Groupes Armés Terroristes et constituent une entorse aux règles du marché », lit-on dans le communiqué.

Le Mali veut s’assurer que « l’importation, la vente et l’utilisation de la technologie Starlink respectent le cadre juridique national aménagé pour se rassurer qu’elle soit sûre, sécurisée et utilisée conformément aux normes nationales et internationales ».

Déjà présent dans plusieurs pays africains, Starlink est une technologie développée par la société SpaceX. Le dispositif donne un accès optimal à internet via un système satellitaire placé sur une orbite terrestre basse.