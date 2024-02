Au Niger, la police nationale fait tout son possible pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans le pays. C’est dans cette optique que les éléments de la direction de la police judiciaire ont démantelé un réseau de spécialistes dans le vol à la roulotte à Niamey.

Des voleurs à la roulotte appréhendés à Niamey au Niger

Selon les informations publiées par la police nationale du Niger, il s’agit d’un réseau composé de deux individus qui s’adonnent régulièrement au vol à la roulotte. En effet, ces deux hors-la-loi, dont l’un de nationalité nigérienne et le second, nigériane, ont été mis aux arrêts grâce à la bravoure des éléments de la direction de police judiciaire – DPJ. À en croire ces derniers, les voleurs prennent pour cible les gros clients des banques.

Ainsi, ils se positionnent à bord d’un taxi devant des banques pour guetter et identifier les clients qui effectuent de grosses opérations de retrait dans les banques. Lorsque la victime ciblée sort de la banque et rentre dans son véhicule, ils la poursuivent à bord de leur taxi jusqu’à destination. À ce niveau, les voleurs profitent d’une petite inattention de leur victime pour casser la vitre de sa voiture et récupérer l’argent retiré à la banque puis se volatilisent dans la nature.

Les enquêtes de la DPJ ont permis de découvrir une somme de 55 millions FCFA en leur possession sur les 13 cas de vols qu’ils ont déjà réussi à Niamey, la capitale du Niger.