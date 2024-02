Au Niger, le lycée technique Dan Kassawa – LTDK de Maradi est à nouveau plongé dans une crise. Et cette fois-ci, les élèves ne comptent pas céder si leur revendication n’est pas prise en compte. À travers un mot d’ordre du 16 février 2024 et signé du secrétaire général du comité exécutif, Almoustapha Mounkaila Oumarou, les apprenants annoncent l’arrêt des activités académiques jusqu’à nouvel ordre tout en exigeant le départ immédiat et sans délai du proviseur de l’établissement.

Suspension des cours au LTDK de Maradi, les élèves réclament le départ du proviseur

Face aux mauvaises conditions de vie et de travail ajoutées aux menaces persistantes proférées par le proviseur à leur encontre, les élèves du lycée technique Dan Kassawa – LTDK de Maradi n’en peuvent plus. Ils ont donc décidé de mettre fin au comportement peu adéquat du proviseur qui se traduit par son attitude dictatoriale et son manque d’écoute envers leurs revendications légitimes. Ainsi, pour se faire entendre, les élèves ont décrété une suspension illimitée des activités académiques au sein de l’établissement à compter du vendredi 16 février, tout en exigeant la destitution immédiate et sans délai du proviseur Ousmane Inoussa.

Selon les grévistes, le proviseur fait la sourde oreille à toutes les revendications et aurait déclaré : « je n’ai rien à perdre, si je quittais le lycée, je n’irais pas seul et que je porterai atteinte au comité exécutif ». Ainsi, tout en demeurant ouverts au dialogue, les élèves du LTDK de Maradi par le biais du comité exécutif, réitèrent leur détermination à suivre le mot d’ordre et invitent les autorités à divers niveaux à les soutenir. Ils n’ont également pas manqué de lancer un appel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie – CNSP à intervenir en limogeant le proviseur Ousmane Inoussa afin de permettre le retour de la paix et l’apprentissage dans de bonnes conditions au sein de l’établissement.

Pour rappel, le lycée technique Dan Kassawa – LTDT de Maradi avait connu une crise en 2023 suite à des revendications des élèves. Une situation qui avait dégénéré suite à l’intervention de la police. Des échauffourées au cours desquelles un incendie s’était déclaré dans les dortoirs, faisant d’énormes dégâts matériels du côté des apprenants internes.