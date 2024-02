Tiwa Savage a changé de look aujourd’hui. Elle est apparue sur son compte Instagram avec une paire de lunettes. Cette sortie de la chanteuse n’est pas anodine puisqu’elle a fait savoir qu’elle est confrontée à des problèmes de vue.

Tiwa Savage se confie à ses abonnés sur ses problèmes de vue

La chanteuse nigériane, Tiwa Savage partage régulièrement son quotidien avec ses fans sur ses différents réseaux sociaux. Elle a encore fait parler d’elle ce vendredi 16 février sur son compte Instagram à travers un direct. La sortie de la star de l’Afro-Beat sur cette plateforme n’est pas plus que reluisante. Elle est apparue avec une paire de lunettes qui a suscité beaucoup de curiosité de ses abonnés.

PUBLICITÉ

Ceux-ci n’ont pas manqué de lui demander les raisons pour lesquelles elle s’est affichée avec des lunettes. Tiwa Savage a indiqué que depuis quelques mois, elle a des difficultés oculaires. ‘’Les fans, depuis deux ou trois ans, j’ai remarqué que je louchais parfois et quand je lisais des trucs, ça devenait flou. Je ne vois plus bien. Et au cours des derniers mois, la situation devenait vraiment grave et je devais être obligé parfois de capturer des messages, puis retourner dans mon appareil photo et zoomer avant de pouvoir lire’’, explique-t-elle.

L’artiste a donné encore plus de détails à ses followers. ‘’Alors, quand j’étais à Londres, je me suis rendue chez un ophtalmologue, qui m’a informé que ma vision souffrait d’une légère pathologie oculaire. C’est donc la raison pour laquelle je me suis procurée une paire de lunettes sur recommandation du médecin pour corriger ma vision’’, ajoute-t-elle. Tout en faisant un brin d’humour en demandant si elle était toujours séduisante et belle avec sa paire de lunettes.