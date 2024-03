Le chanteur nigérian, Wizkid est dégoûté de la vie depuis le décès de sa mère. Avec cette disparition, l’artiste s’est résolu dorénavant à ne plus faire de la musique Afro-Beat. Il a fait l’annonce à ses followers à travers son compte Instagram.

Wizkid : ‘’Je ne suis pas du tout un artiste Afro-Beats’’

Les mélomanes nigérians voire africains ont toujours connu le chanteur nigérian, Wizkid dans le registre musical Afro-Beat. Toutes ses différentes productions discographiques épousent cette tendance musicale créée Fela Kuti et qui a aujourd’hui pignon sur rue dans le monde avec d’autres artistes nigérians comme Davido, Burna Boy, Asake, Rema et Ayra Starr.

Mais, à la surprise générale, Ayodeji Ibrahim Balogun alias Wizkid, vient de prendre une décision radicale qui ne va certainement pas plaire à ses nombreux fans. Et c’est sur son compte Instagram qu’il a fait cette annonce. ‘’Je vais bientôt sortir mon nouvel album qui s’intitulera ‘’Morayo’’ et si vous m’avez connu grâce à mon titre ‘’Pakurumo’’, il est mieux de ne pas télécharger cet album. Je ne suis pas du tout un artiste Afro-Beats. Ne m’identifiez plus jamais comme ça’’, dit-il. Par ce message, l’artiste souhaite ainsi découvrir de nouveaux horizons/ Il a ensuite multiplié d’autres publications pour indiquer désormais faire la musique indienne.

Toutefois, le décès de la mère de Wizkid est pour quelque chose dans cette décision surprenante. Avec la disparition de sa génitrice qui était un soutien pour lui dans sa carrière musicale, la star nigériane a perdu le goût de la vie. Il a même invité ses nombreux followers à se désabonner de ses médias sociaux et à même supprimer tous les titres Afro-Beats qu’il a sorti de leurs téléphones.