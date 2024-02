Le dialogue national au Sénégal a pris une tournure décisive aujourd’hui, le 27 février 2024, avec des conclusions importantes concernant la candidature de Karim Wade. Au cours de ce prestigieux dialogue entre les acteurs politiques, la date du premier tour pour les élections présidentielles a été fixée.

La date des élections présidentielles au Sénégal connue

Malgré le rejet initial par le Conseil constitutionnel en raison d’une présumée affaire de double nationalité soulevée par le député et candidat Thierno Alassane Sall, la commission a tranché en faveur de la candidature de Wade-fils.En effet, une annonce encore plus significative a été faite, indiquant que les dossiers des candidats initialement recalés seront réévalués en vue d’une possible réintégration.

Cette décision offre une opportunité aux candidats dont les candidatures avaient été initialement rejetées. À cet effet, il est également souligné que les 19 candidats déjà validés par le Conseil constitutionnel seront maintenus, assurant ainsi une diversité de choix pour les électeurs. En plus, la commission chargée de déterminer la date de l’élection présidentielle au Sénégal a proposé le 2 juin 2024, mais la décision finale appartient au président Macky Sall.

En réalité, il est à noter que ces conclusions pourraient être soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel, ajoutant une couche supplémentaire de validation institutionnelle. Les idées sont désormais tournées vers le verdict du président Macky Sall.