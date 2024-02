Le Sénégal traverse actuellement une crise politique. Pour trouver un dénouement à la situation, le président Macky Sall a lancé, ce lundi 24 février, un dialogue national. Lors de son discours d’ouverture, le chef de l’État a réitéré son souhait d’organiser l’élection présidentielle avant la saison des pluies.

Au Sénégal, Macky Sall veut organiser la présidentielle avant la saison pluvieuse

Après le report de l’élection présidentielle, finalement invalidé par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a appelé à un dialogue national. À cette rencontre des forces vives de la nation sénégalaise, le chef de l’État a indiqué avoir pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. À cet effet, il a exprimé sa volonté de faire exécuter ladite décision pour que le scrutin soit organisé dans les meilleurs délais.

« Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais et ceci, avant l’hivernage (la saison des pluies, juin-juillet) prochain, et dans la paix », a souhaité Macky Sall.

À en croire le premier citoyen du Sénégal, la nouvelle date du scrutin doit sortir de cette assise. Et c’est d’ailleurs la principale raison d’être de cette rencontre convoquée en pleine crise.

« En convoquant ce dialogue, je n’ai qu’un seul objectif : trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle afin que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions d’organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité », a déclaré le président Macky Sall qui compte sur l’esprit patriotique des participants en vue de trouver une solution concertée.

À noter que cette rencontre a connu l’absence remarquable de 17 candidats sur les 19 dont les dossiers sont retenus pour l’élection. La plupart d’entre eux ont déposé des recours au Conseil constitutionnel pour que le scrutin se tienne avant le 2 avril prochain.